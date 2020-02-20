Сьогодні з ранку в селище Нові Санжари Полтавської області, куди повинні привезти евакуйованих з Уханю українців, Національна гвардія підігнала бронетехніку.

Про це повідомляє полтавське видання “Тижневик “ЕХО”.

Близько 09:00 у райраді відбулися збори, на які прибув голова Полтавської ОДА, обласні керівники СБУ та поліції. За їхніми словами, жоден з евакуйованих з провінції Ухань не інфікований і не хворий.

Поки тривало збори, до мосту через річку Ворскла, що в центрі селища, почали підтягуватися загони правоохоронців і військових. БТРом правоохоронці відтягують транспортні засоби, якими місцеві жителі спробувати перекрити дороги.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Бійці Нацгвардії рухаються по селищу:

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища. Відео від місцевої жительки Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.

У коментарі #Буквам начальник відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Полтавській області Юрій Сулаєв розповів, що зараз ситуація на місці спокійна, ніяких сутичок із силовиками не відбувається. Керівництво області та медпрацівники проводять з населенням роз’яснювальну роботу.

В Нові Санжари приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.