Про це повідомляє полтавське видання “Тижневик “ЕХО”.
Близько 09:00 у райраді відбулися збори, на які прибув голова Полтавської ОДА, обласні керівники СБУ та поліції. За їхніми словами, жоден з евакуйованих з провінції Ухань не інфікований і не хворий.
Поки тривало збори, до мосту через річку Ворскла, що в центрі селища, почали підтягуватися загони правоохоронців і військових. БТРом правоохоронці відтягують транспортні засоби, якими місцеві жителі спробувати перекрити дороги.
Фото: “Тижневик “ЕХО”
Бійці Нацгвардії рухаються по селищу:
Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища
Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища.
Відео від місцевої жительки
Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.
У коментарі #Буквам начальник відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Полтавській області Юрій Сулаєв розповів, що зараз ситуація на місці спокійна, ніяких сутичок із силовиками не відбувається. Керівництво області та медпрацівники проводять з населенням роз’яснювальну роботу.
В Нові Санжари приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.