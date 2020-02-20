Про це повідомляє полтавське видання “Тижневик “ЕХО”.

Близько 09:00 у райраді відбулися збори, на які прибув голова Полтавської ОДА, обласні керівники СБУ та поліції. За їхніми словами, жоден з евакуйованих з провінції Ухань не інфікований і не хворий.

Поки тривало збори, до мосту через річку Ворскла, що в центрі селища, почали підтягуватися загони правоохоронців і військових. БТРом правоохоронці відтягують транспортні засоби, якими місцеві жителі спробувати перекрити дороги.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Бійці Нацгвардії рухаються по селищу:

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища.

Відео від місцевої жительки

Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.

У коментарі #Буквам начальник відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Полтавській області Юрій Сулаєв розповів, що зараз ситуація на місці спокійна, ніяких сутичок із силовиками не відбувається. Керівництво області та медпрацівники проводять з населенням роз’яснювальну роботу.

В Нові Санжари приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

  • Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
  • У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.