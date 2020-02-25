У відділі комунікації поліції Полтавської області спростували власну заяву про арешт чотирьох учасників масових заворушень в Нових Санжарах.

Про це повідомляється на сайті поліції Полтавської області.

Як повідомлялося раніше, прес-служба ГУ Нацполіціі в Полтавській області розповсюдила повідомлення про те, що п’ять осіб отримали підозри в причетності до масових безладів (стаття 294 КК України) в Нових Санжарах, а чотирьох з них суд взяв під варту терміном на 60 діб.

Протягом декількох годин в поліції спростували власну заяву та вибачилися.

“Сьогодні, 25 лютого, у рамках кримінальних проваджень, що розслідуються Слідчим управлінням поліції Полтавщини, повідомлено про підозру ще п’ятьом особам. Наразі в Октябрському районному суді м. Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам виду запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок та під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно та намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.

В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.