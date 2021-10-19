В Африці стрімко тануть льодовики – згідно з дослідженнями, глобальне потепління призведе до катастрофічних наслідків для континенту.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Протягом двох десятків років зникнуть східні льодовики Африки. І так бідне населення Африки (118 мільйонів осіб) щороку зіштовхуються з дедалі сильнішими засухами, повенями та сильною спекою, до середини століття континентальне ВВП знизиться на 3%.

Кліматичні зміни сильно вплинуть на Африку, на частку якої припадає менше ніж 4% викидів парникових газів. Згідно з останніми даними, континент не здатен адаптуватися до змін клімату. 2020 рік став третім найтеплішим роком Африки за останні три десятиліття, що на 0,86 градуса Цельсія перевищувало середню температуру за три десятиліття до 2010 року. І хоч зміни не так помітні, як у високоширотних помірних зонах, це не скасовує руйнівний вплив на природу та добробут місцевих мешканців.

Швидке танення льодовиків Східної Африки сигналізують про загрозу незворотних змін на планеті. Згідно з прогнозами, до 2040-х років зникнуть три африканські льодовики – Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора та Рувензорі.

Окрім загострення посухи на континенті, який значною мірою залежить від сільського господарства, у 2020 році у Східній та Західній Африці були зафіксовані великі повені, а зараження сараною досягає історичних масштабів уже не перший рік.

Африці на південь від Сахари доведеться щороку витрачати 30-50 мільярдів доларів (2-3% ВВП) на адаптацію до змін, щоб запобігти ще гіршим наслідкам.