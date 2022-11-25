Сьогодні телефон є необхідним гаджетом, а не предметом розкоші. Ще років десять тому їх можна було побачити лише у людей зі статком, а сьогодні він є у всіх. Адже це дає нам можливість завжди бути на зв’язку.

До переваг сучасного гаджета можна віднести наступні характеристики:

Він дає нам можливість залишатися на зв’язку з друзями та близькими. Особливо це важливо людям у яких робота пов’язана з відрядженнями;

Знайомство з новими людьми в соцмережах;

Фото, відео зйомка та ще безліч інших корисних функцій.

Особливості Айфона

На ринку представлена ​​нова модель смартфона, iPhone 13 Pro можна купити у Києві за доступною ціною. Зараз айфон 13 вважається одним з прокачаних гаджетів в Apple лінійці й отримав найсучасніші технології. Вага цієї моделі становить 238 г. Користуватися цим гаджетом буде зручно тим людям, у яких велика долоня. Тяжкий і якісний пристрій автоматично переводить його відразу до преміумсегмента, а до його ваги треба буде звикнути.

Корпус виготовлений із якісного матеріалу, що є відмінною особливістю виробника. Рамка виготовлена ​​з нержавіючої сталі й має відмінний вигляд, але на ній залишаються сліди від пальців. Для захисту екрана використовується скло Ceramic Shield. Теоретично воно захистить екран від пошкоджень, якщо ви його випадково упустили. Тому додатковий захист, такий як чохол або бампер, йому необхідний. Для того, щоб захистити очі камер, передбачений виступ на задній панелі від 2 до 3 мм і стоїть скло з сапфіру. Через це виступ його не вдасться покласти рівно на поверхню. iPhone 13 Pro має гарний внутрішній захист від пилу та вологи завдяки lP68 стандарту.

Переваги iPhone 13 Pro

До переваг цієї моделі можна віднести :

Корпус з якісного матеріалу;

Пам’ять 1ТБ;

Надточний GPS;

Відмінна продуктивність;

Швидкісний Wi-Fi;

Підтримка LTE та 5G;

Дисплей 120Гц ;

Відмінна автономність .

Купуючи iPhone 13 Pro вам не доведеться шкодувати про зроблений вибір.