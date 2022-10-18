Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що протягом цієї ночі захисники повітряного командування “Південь” збили 5 дронів-камікадзе “Shahed-136”.
Вранці, близько 9:00, на Херсонщині підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збили російський штурмовик Су-25.
Також під час ранкової ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Схід” збили чотири крилаті ракети “Калібр” та один дрон-камікадзе, а зенітники повітряного командування “Центр” – крилату ракету Х-101/Х-555.
- Українська авіація протягом доби 17 жовтня завдала понад 11 ударів, підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки. Також підрозділи ППО збили 25 іранських дронів.