Протягом ночі та вранці 18 жовтня Повітряні сили Збройних сил України знищили 12 повітряних цілей росіян у небі над Україною. Мовиться про штурмовик, крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом цієї ночі захисники повітряного командування “Південь” збили 5 дронів-камікадзе “Shahed-136”.

Вранці, близько 9:00, на Херсонщині підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збили російський штурмовик Су-25.

Також під час ранкової ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Схід” збили чотири крилаті ракети “Калібр” та один дрон-камікадзе, а зенітники повітряного командування “Центр” – крилату ракету Х-101/Х-555.