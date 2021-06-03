Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв та колишній нардеп Михайло Добкін посперечалися в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Про це розповідають #Букви.

Через скандал Ар’єв залишив студію.

Ар’єв (до Добкіна): “Бачу скільки років пройшло, а “лицо до сих пор скучное”. Я хочу сказати, що стільки брехні, як я зараз почув, я давно не бачив… Ви ходили в футболках “Беркут”. Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію. Не вам говорити сьогодні тим, хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію. А ви в цей момент весь час тільки намагалися заважати, розповсюджувати фейки, оббріхували і нападали”.

Добкін: “Спробую “нескучно”, щоб було весело. Я не хочу давати оцінку оцьому словесному поносу, який з рота Ар’єва вискочив”.

Тут ведучий зробив зауваження Добкіну: “Давайте ставитися з повагою один до одного”.

На відео з 1 год 57 хв

Ар’єв: “Вибачте, я цього суб’єкта жодним чином не ображав. А це просто хамство іде, печерне хамство російське”.

Добкін: “Поки ця субстанція щось говорила, я ж мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю”.

Ар’єв: “Хам, чистий хам”.

Добкін: “Чистий, тому що миюся. Вам теж не завадило би… Ідіть їжте ваші цукерки солодкі. І чим більше ви їх їсте, тим більше зайнятий ваш рот. Чим більше він буде зайнятий, тим менше маячні ви будете говорити”.

Ар’єв (ведучому): “В цій програмі ви допускаєте елементарне печерне хамство від цього пітекантропа, до побачення”.

Після цього Володимир Ар’єв залишив студію.

Добкін звернувся до ведучого: “Вибачте мене, Василю, я не хотів образити цього хлопця. Але він сам нарвався”.

“Я вчора пішов з ефіру “Україна 24″, бо кожен, хто має гідність, не залишиться на одному гектарі з отим”, – прокоментував Володимир Ар’єв.

Михайло Добкін теж прокоментував вчорашню суперечку із Ар’євим:

“У вечірньому ефірі “Україна 24″ у Василя Голованова відомий порохобот Вова Ар’єв легким рухом моєї руки перетворився у відому істеричку Мар’яну Безуглу. Друзі, чи можна це вважати апгрейдом?”