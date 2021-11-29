Призначення та перерахунок пенсії, оформлення субсидії та довідки про страховий і трудовий стаж тепер доступні на порталі "Дія".

Про це повідомила пресслужба уряду.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що соцпослуги щороку отримують 10 мільйонів українців.

“А установи, що надають їх, приймають до 18 млн заяв на рік на папері. Завдяки цифровізації соцпослуг зможемо зберегти приблизно 270 млн аркушів чи 1300 тонн паперу на рік”, – йдеться у повідомленні.

Які нові послуги доступні на порталі Дія?

Оформлення субсидій. Субсидії — друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Цього року їх отримують 2,7 млн українців, а з держбюджету у 2021 було виділено 104,1 млрд грн. Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити купу папірців або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі “Дія” та підписати своїм КЕП. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ продовжуватиметься автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося.

Призначення та перерахунок пенсій. За даними ПФУ, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію, а майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок. Тепер усе це можна зробити на порталі “Дія”. Треба заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та в який спосіб — на банківську картку чи у відділенні пошти. Далі заявка потрапить на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

ОК-5, ОК-7, витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. ОК-5 та ОК-7 — одні з найпопулярніших довідок в Україні. Щороку їх видають 2,8 млн. Це довідки про трудовий та страховий стаж. Вони потрібні при оформленні на роботу або для призначення пенсії, нарахування лікарняних. Тепер їх можна згенерувати на порталі “Дія”. Те саме стосується і витягу з Реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту.