Про це він написав у Facebook.

“Сучасна жінка — це не тільки мати і берегиня, а й рятівниця і захисниця. Сучасна жінка — законодавиця не тільки у моді, а й у політиці і суспільному житті. Сучасна жінка не потребує поблажливості і зверхності, а завжди варта поваги і захоплення. Сучасна жінка — це як про розум, так і про стійкість та силу. Дякую кожній українці, яка лікує, рятує, захищає, навчає і щодня робить Україну кращою. Пишаюся вами!”, – написав п’ятий президент.