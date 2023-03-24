І, незважаючи на такий підхід під час створення кожної камери спостереження, дотримується лояльної цінової політики – продукція доступна для покупців із різним бюджетом. А широта вибору дає можливість кожному вибрати відповідне рішення для індивідуальних цілей. Розглянемо які моделі підготував виробник для своїх покупців у 2023 році.
DS-2CD2323G2-IU(D) (2.8 мм)
DS-2CD2323G2-IUD-28 – це ефективна камера відеоспостереження з аналітичними функціями та якісним об’єктивом, що справляється зі зйомкою в будь-яких умовах. У конструкції передбачено мікрофон, тому записує не тільки видно, а й звук. Запис проводиться з роздільною здатністю Full HD, чому сприяє встановлена матриця 1/2,8 дюймів. Світлочутливість матриці 0,005 Люкс дозволяє навіть у повній темряві проводити якісну зйомку.
Для роботи в повній темряві передбачено інфрачервоне підсвічування. Має систему AcuSense, тому автоматично фіксуватиме людей і автомобілі. Є ряд функцій, спрямованих на підвищення якості зйомки в будь-яких умовах: WDR, BLC, HLC та інші. Кодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+ дозволяють заощаджувати простір на жорсткому диску. Виготовлена з алюмінію та має індекс захисту IP67, тому підходить для встановлення на вулиці.
DS-2CD2443G2-I (2.8 мм)
DS-2CD2443G2-I-28 – камера відеоспостереження, яка стане чудовим рішенням для офісних приміщень. Це настільна камера, яка має повноцінний функціонал сучасної камери спостереження. Оснащується динаміком та мікрофоном для двостороннього зв’язку, а також при виявленні руху активізується сигналізація.
Якісній зйомці сприяє встановлена матриця 1/3 дюйма з чутливістю до світла 0,005 люкс. Поворотний механізм дає можливість проводити тотальний контроль всього, що відбувається на об’єкті. Встановлено інфрачервоне підсвічування з дальністю роботи до 10 метрів. Виготовлена із міцного пластику.
DS-2CD1027G0-L(C) (2.8 мм)
DS-2CD1027G0-L-C-28 – камера відеоспостереження для безперервного відеоспостереження за об’єктами великого розміру. Якісний об’єктив, матриця 2,8 дюймів та світлочутливість 0,001 Люкс дають можливість розпізнати особистість навіть у найскладніших умовах експлуатації.
Користувач самостійно може встановити потрібний напрямок. Передбачено LED-підсвічування з дальністю роботи до 30 метрів. Працює без збоїв навіть у складних умовах експлуатації. Має компактні розміри. Виготовлена з алюмінію та має індекс захисту IP67.
DS-2CD2T47G2-L (C) (2.8 mm)
DS-2CD2T47G2-L-C-28 – сучасна камера відеоспостереження, яка забезпечує якісну зйомку з можливістю детекції обличчя людини. Камера оснащується технологією ColorVu, тому камера навіть у нічний час при поганому освітленні забезпечує якісну картинку. Також якісній зйомці сприятиме LED-підсвічування.
Є можливість запису на картку пам’яті до 256 гігабайт. Якісній зйомці сприяє встановлений сенсор 1/1,8 дюймів. Для економії простору на жорсткому диску або карті зберігання передбачені кодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+. Виготовлена з металу і має високий індекс захисту – IP67.
Кожна із представлених камер – це тандем високої якості матеріалів та інноваційних рішень. Незважаючи на відносно низьку вартість, зможуть задовольнити запити навіть найвибагливіших покупців. Але купуйте виключно у сертифікованих магазинах.