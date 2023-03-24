Китайський виробник Hikvision – це відомий бренд, який пропонує сучасні та ефективні рішення для систем безпеки. Під час виробництва кожної камери застосовує виключно інноваційні рішення та якісні матеріали, що гарантує високу ефективність.

І, незважаючи на такий підхід під час створення кожної камери спостереження, дотримується лояльної цінової політики – продукція доступна для покупців із різним бюджетом. А широта вибору дає можливість кожному вибрати відповідне рішення для індивідуальних цілей. Розглянемо які моделі підготував виробник для своїх покупців у 2023 році.

DS-2CD2323G2-IU(D) (2.8 мм)

DS-2CD2323G2-IUD-28 – це ефективна камера відеоспостереження з аналітичними функціями та якісним об’єктивом, що справляється зі зйомкою в будь-яких умовах. У конструкції передбачено мікрофон, тому записує не тільки видно, а й звук. Запис проводиться з роздільною здатністю Full HD, чому сприяє встановлена матриця 1/2,8 дюймів. Світлочутливість матриці 0,005 Люкс дозволяє навіть у повній темряві проводити якісну зйомку.

Для роботи в повній темряві передбачено інфрачервоне підсвічування. Має систему AcuSense, тому автоматично фіксуватиме людей і автомобілі. Є ряд функцій, спрямованих на підвищення якості зйомки в будь-яких умовах: WDR, BLC, HLC та інші. Кодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+ дозволяють заощаджувати простір на жорсткому диску. Виготовлена з алюмінію та має індекс захисту IP67, тому підходить для встановлення на вулиці.

DS-2CD2443G2-I (2.8 мм)

DS-2CD2443G2-I-28 – камера відеоспостереження, яка стане чудовим рішенням для офісних приміщень. Це настільна камера, яка має повноцінний функціонал сучасної камери спостереження. Оснащується динаміком та мікрофоном для двостороннього зв’язку, а також при виявленні руху активізується сигналізація.

Якісній зйомці сприяє встановлена матриця 1/3 дюйма з чутливістю до світла 0,005 люкс. Поворотний механізм дає можливість проводити тотальний контроль всього, що відбувається на об’єкті. Встановлено інфрачервоне підсвічування з дальністю роботи до 10 метрів. Виготовлена із міцного пластику.

DS-2CD1027G0-L(C) (2.8 мм)

DS-2CD1027G0-L-C-28 – камера відеоспостереження для безперервного відеоспостереження за об’єктами великого розміру. Якісний об’єктив, матриця 2,8 дюймів та світлочутливість 0,001 Люкс дають можливість розпізнати особистість навіть у найскладніших умовах експлуатації.

Користувач самостійно може встановити потрібний напрямок. Передбачено LED-підсвічування з дальністю роботи до 30 метрів. Працює без збоїв навіть у складних умовах експлуатації. Має компактні розміри. Виготовлена з алюмінію та має індекс захисту IP67.

DS-2CD2T47G2-L (C) (2.8 mm)

DS-2CD2T47G2-L-C-28 – сучасна камера відеоспостереження, яка забезпечує якісну зйомку з можливістю детекції обличчя людини. Камера оснащується технологією ColorVu, тому камера навіть у нічний час при поганому освітленні забезпечує якісну картинку. Також якісній зйомці сприятиме LED-підсвічування.

Є можливість запису на картку пам’яті до 256 гігабайт. Якісній зйомці сприяє встановлений сенсор 1/1,8 дюймів. Для економії простору на жорсткому диску або карті зберігання передбачені кодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+. Виготовлена з металу і має високий індекс захисту – IP67.

Кожна із представлених камер – це тандем високої якості матеріалів та інноваційних рішень. Незважаючи на відносно низьку вартість, зможуть задовольнити запити навіть найвибагливіших покупців. Але купуйте виключно у сертифікованих магазинах.