Хутро є визначальною рисою ссавця. Його було вдосталь у всіх наших предків. Згідно з новим дослідженням щодо безшерстих ссавців, ми все ще маємо ДНК, яка може зробити нас волохатими, однак вона "вимкнута".

Про це повідомляє Science alert.

Нещодавно вчені знайшли механізм, що стоїть за цими змінами.

Вони намагалися з’ясувати, чому люди втратили хутро. За даними дослідників це пов’язано із регуляторними елементами, які знаходяться в організмі сучасних людей. Речовина “програмує” всі аспекти росту волосся, наприклад, його форму та розвиток.

“Оскільки ссавці перебувають під еволюційним тиском, змушуючи їх втрачати волосся, гени, що кодують волосся, стають менш важливими. Деякі генетичні зміни можуть бути відповідальними за втрату волосся. Інші можуть бути побічним збитком після того, як волосся перестає рости”, — пояснив генетик Піттсбурзького університету Кларк Натан.

Наразі невідомо, на якому етапі еволюції люди набули цього елемента. Однак, якби не було так званого “блокатора ДНК хутра”, люди та дельфіни сьогодні мали б густе хутро.