Багато професій віддають перевагу його мобільності. Всім нам часом потрібна тиша, природа щоб привести думки і справи до ладу, скласти план справ. І тут на допомогу приходить ноутбук HP, який завжди під рукою. Ноутбук допоможе реалізувати творчу фантазію, допоможе у навчанні та роботі. За допомогою програми перекладач дає можливість спілкування із закордонними партнерами з бізнесу або просто друзями.
НР та його різновид моделей
Компанія НР – Hewlett Packard була заснована в 1939 р. У 2000 р. вони з’єдналися з корпорацією Compaq і почали випускати міні-комп’ютери. Вони випускають свій товар у різній ціновій політиці, завдяки чому ноутбук став доступним людям з різним доходом. Недорогі моделі виготовляються із високоякісного пластику та мають глянцевий вигляд. При створенні дорогих моделей використовують алюміній, і вони мають матове покриття. Ці два пристрої виглядають однаково презентабельно та стильно. Ставка робиться на мінімальний стиль і стриманість, тому більшість моделей виконана в кольоровій гамі сірого, сріблястого і чорного. Клавіатура дуже зручна і під час роботи не створює шуму. У деяких моделях двостороннє підсвічування, що дозволяє працювати у темряві. Клавіші мають увігнуту поверхню, завдяки чому при наборі тексту менше помилок. Ноутбук НР має такі моделі:
- ZBook – має графіку та передачу зображення відмінної якості, велика пам’ять. Ідеально підходять для виконання будь-якого робочого завдання.
- Gaming – має потужний процесор та відмінну відеокарту. Буде гарним для ігор 3D якості.
- Probook – підійде для бізнес класу. Мають строгий дизайн та прийнятну ціну. Гарний захист дозволяє зберегти доступ до документів від сторонніх.
- Spectre – незважаючи на те, що вони найтонші, у них потужна “начинка” та матриця IPS.
- Omen – відносяться до ігрової категорії. Клавіатура оснащена підсвічуванням, яке можна регулювати. Запускає навіть найвибагливіші ігри.
- Pavilon – це мультимедійний ноут для дозвілля. Підійде студентам та школярам.
- Envy – універсальний гаджет, який вирішить будь-яке завдання. Його особливість – дисплей з покриттям антивідблиску, ємний акумулятор і дизайн.
- Elitebook – професійний, потужні технічні характеристики та дизайн, що привертає увагу. Працює на базі Windows 10.
255, 250, 17, 15 – бюджетний варіант для будинку. Підійде для офісних програм, перегляду фотографій та фільмів.
Ви ознайомилися з усіма моделями ноутбука НР та можете самостійно вибрати той, який підійде саме вам.