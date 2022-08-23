Ноутбук, це вірний та надійний помічник вдома та в роботі. Його значущість розумієш, коли його немає під рукою. Професій, які вимагають постійного використання ПК, з кожним днем ​​стає більше. Вони необхідні бухгалтерам, диспетчерам, інженерам та економістам, педагогам та медикам. Слід визнати, що з популярного гаджета він перетворюється на необхідну річ.

Багато професій віддають перевагу його мобільності. Всім нам часом потрібна тиша, природа щоб привести думки і справи до ладу, скласти план справ. І тут на допомогу приходить ноутбук HP, який завжди під рукою. Ноутбук допоможе реалізувати творчу фантазію, допоможе у навчанні та роботі. За допомогою програми перекладач дає можливість спілкування із закордонними партнерами з бізнесу або просто друзями.

НР та його різновид моделей

Компанія НР – Hewlett Packard була заснована в 1939 р. У 2000 р. вони з’єдналися з корпорацією Compaq і почали випускати міні-комп’ютери. Вони випускають свій товар у різній ціновій політиці, завдяки чому ноутбук став доступним людям з різним доходом. Недорогі моделі виготовляються із високоякісного пластику та мають глянцевий вигляд. При створенні дорогих моделей використовують алюміній, і вони мають матове покриття. Ці два пристрої виглядають однаково презентабельно та стильно. Ставка робиться на мінімальний стиль і стриманість, тому більшість моделей виконана в кольоровій гамі сірого, сріблястого і чорного. Клавіатура дуже зручна і під час роботи не створює шуму. У деяких моделях двостороннє підсвічування, що дозволяє працювати у темряві. Клавіші мають увігнуту поверхню, завдяки чому при наборі тексту менше помилок. Ноутбук НР має такі моделі:

ZBook – має графіку та передачу зображення відмінної якості, велика пам’ять. Ідеально підходять для виконання будь-якого робочого завдання.

Gaming – має потужний процесор та відмінну відеокарту. Буде гарним для ігор 3D якості.

Probook – підійде для бізнес класу. Мають строгий дизайн та прийнятну ціну. Гарний захист дозволяє зберегти доступ до документів від сторонніх.

Spectre – незважаючи на те, що вони найтонші, у них потужна “начинка” та матриця IPS.

Omen – відносяться до ігрової категорії. Клавіатура оснащена підсвічуванням, яке можна регулювати. Запускає навіть найвибагливіші ігри.

Pavilon – це мультимедійний ноут для дозвілля. Підійде студентам та школярам.

Envy – універсальний гаджет, який вирішить будь-яке завдання. Його особливість – дисплей з покриттям антивідблиску, ємний акумулятор і дизайн.

Elitebook – професійний, потужні технічні характеристики та дизайн, що привертає увагу. Працює на базі Windows 10.

255, 250, 17, 15 – бюджетний варіант для будинку. Підійде для офісних програм, перегляду фотографій та фільмів.

Ви ознайомилися з усіма моделями ноутбука НР та можете самостійно вибрати той, який підійде саме вам.