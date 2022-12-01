30 листопада сучасний танець включено до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини. Це була одна із заявок, яку до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) направила Німеччина.

Про це інформує DW.

Йдеться не про хіп-хоп або брейк-данс. Так, сучасний танець, який претендує на включення до Список культурної спадщини, — це стиль, що виник у 20-ті роки минулого століття, що став втіленням емансипації та розкріпачення тіла та душі.

“Піонером сучасного танцю” називають німецьку танцівницю та хореографиню Мері Вігман (1886-1973). Її гаслом було: “Немає танцю без екстазу!”. Номінування сучасного танцю “додало впевненості, викликало піднесення у професійному середовищі і ще раз показало, що танець має видатну силу об’єднувати людей”, акцентував голова Німецького танцювального об’єднання Міхаель Фройндт.

Поряд з експресивним танцем на звання всесвітньої нематеріальної спадщини претендує досить старе ремесло – лісосплав. “Золоті” роки лісосплаву в Європі припали на період від Середньовіччя до другої половини минулого століття. Як вид транспортування лісу водою він застосовувався на переправах, водоймах і річках. Заявку ФРН подала разом із Латвією, Австрією, Польщею, Іспанією та Чехією. Голова Німецького об’єднання лісосплавних підприємств Мартін Шпренг радий номінації та обміну досвідом, який виник між учасниками спільної заявки.

Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку ратифікували вже 180 країн, ЮНЕСКО ухвалила 2003 року. Список об’єктів, що підлягають захисту на основі цього документа, ілюструє різноманітність культурної спадщини людства та вказує на значення традицій. Списки нематеріальної культурної спадщини включають вже понад 600 елементів зі 140 країн. Серед них, зокрема азербайджанський національний жіночий головний убір кялагаї, навички виготовлення киргизької та казахської юрт, бразильське національне бойове мистецтво капоейра, вірменський лаваш та японська традиція виробництва паперу.

Рішення про включення до Списку нематеріальної культурної спадщини приймаються на засіданні ЮНЕСКО, яке відбувається з 28 листопада по 3 грудня у столиці Марокко Рабаті. 30 листопада поряд із сучасним танцем ЮНЕСКО включив до цього списку французький багет.