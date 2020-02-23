Про це повідомляється в матеріалі американського каналу CNN.
Уточнюється, що рішення про трансфер інфікованих було тимчасово заблоковано рішенням федерального судді міста Коста-Меса, де людей планували розмістити на карантин.
Під час розгляду в суді заявили, що центр, в якому планується розмістити інфікованих, знаходиться дуже близько до житлових зон і не має належних умов для розміщення пацієнтів без ризиків для суспільства.
“Подача цієї судової заборони була єдиним способом зупинити процес, щоб всі жителі Коста-Меса і округу Оріндж могли зрозуміти плани щодо захисту пацієнтів, а також нашої спільноти і регіону”, – сказав мер міста.
Уточнюється, що постановою судді забороняється трансфер людей, інфікованих коронавірусом в будь-яку точку міста Коста-Меса до наступних слухань, які повинні відбутися вже в понеділок вдень.
“Нашим головним пріоритетом є безпека цієї спільноти і тих, хто живе в цьому регіоні. Ми не отримали ніякої інформації щодо того, як буде підготовлений об’єкт, які запобіжні заходи будуть прийняті для захисту тих, хто знаходиться на об’єкті, а також тих, хто живе поблизу, і інших важливих заходів планування”, – сказано в офіційній заяві міської влади.
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