Суд наклав арешт на майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує збройну агресію Росії проти України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Загальна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень. Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

Встановлено, що Сердюк є власником “Московського дослідного заводу бурової техніки” та “Гідроінжбуду” і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

За даними СБУ, значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення РФ, Сердюк намагався “переписати” власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

Крім того, він створи дві нові фірми у Сумській області та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Проте правоохоронці викрили оборудку і заблокували її. Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили: бухгалтерську звітність; чорнові записи; мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Крім того, вирішується питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).