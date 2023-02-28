Про це інформує пресслужба СБУ.
Загальна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень. Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.
Встановлено, що Сердюк є власником “Московського дослідного заводу бурової техніки” та “Гідроінжбуду” і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.
За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.
За даними СБУ, значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.
Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення РФ, Сердюк намагався “переписати” власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.
Крім того, він створи дві нові фірми у Сумській області та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.
Проте правоохоронці викрили оборудку і заблокували її. Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили: бухгалтерську звітність; чорнові записи; мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.
Крім того, вирішується питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
- У Чернігівській області суд арештував нерухоме майно, що належало громадянину Російської Федерації, на понад 1,37 мільярда гривень.
- За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.
- На гуртову партію мінеральних добрив російського й білоруського виробництв наклали арешт. 170 вагонів з продукцією мають загальну вартість майже 100 мільйонів гривень.