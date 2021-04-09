Суд арештував яхту Медведчука, яка заходила до анексованого Криму

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що суд прийняв рішення про арешт на основі даних СБУ про неодноразове порушення законодавства екіпажем яхти “ROMANCE 1”. У відомстві підкреслили, що судно заходило у порти тимчасово анексованого Криму.

“Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”, – йдеться у повідомленні.

Зараз триває досудове розслідування за:

ч. 1 ст. 111 УКУ (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 УКУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 УКУ (порушення чинних на транспорті правил).

В Офісі генпрокурора зазначили, що екіпаж яхти після окупації півострова, очевидно знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та Севастополя, у жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритих портів “Ялта” та “Сімферополь”.

“Захід суден до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден”, – йдеться у заяві.