Суд арештував яхту Медведчука, яка заходила до анексованого Криму

Про це повідомили в Службі безпеки України.
Зазначається, що суд прийняв рішення про арешт на основі даних СБУ про неодноразове порушення законодавства екіпажем яхти “ROMANCE 1”. У відомстві підкреслили, що судно заходило у порти тимчасово анексованого Криму.
“Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”, – йдеться у повідомленні.
Зараз триває досудове розслідування за:
- ч. 1 ст. 111 УКУ (державна зрада);
- ч. 3 ст. 110-2 УКУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 291 УКУ (порушення чинних на транспорті правил).
В Офісі генпрокурора зазначили, що екіпаж яхти після окупації півострова, очевидно знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та Севастополя, у жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритих портів “Ялта” та “Сімферополь”.
“Захід суден до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден”, – йдеться у заяві.
Санкції проти Медведчука: що відомо
19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.
Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.
Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.
Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.
На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
- Нардеп Віктор Медведчук уже оскаржує указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій проти нього.
- Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, а також цивільна дружина його соратника Тараса Козака Наталія Лавренюк теж оскаржують у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.
- Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув перший з позовів щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нардепа від “ОПЗЖ” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, які йому належать. У скасуванні санкцій було відмовлено. Залишилося ще 10 позовів.
- Народний депутат із фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти Віктора Медведчука, а також його соратника Тараса Козака про держзраду.