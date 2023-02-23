За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Повідомляється, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% – у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, 4 житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Зазначено, що, крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії “Терра-Інвест”, “Укркапітал” і “Спорт-Тур”, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Наголошено, що саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко перераховувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала “податки” до російського бюджету.

Як нагадують у пресслужбі, раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нині за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру “Укркапіталу” і “Спорт-Туру”.

“Злочин, в якому підозрюються Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб”, – пишуть у пресслужбі.

Запевняється, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.