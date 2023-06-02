Суд наклав арешт на акції дружини лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області.

Джерело: СБУ.

Мовиться про корпоративні права в АТ “Ексімнафтопродукт”, ПрАТ “Синтез Ойл”, ПрАТ “Синтез Транзит”, ТОВ “Укрлоудсистем”, АТ “Одеснафтопродукт”, ПрАТ “Чорноморський паливний термінал” та ТОВ “Альбіон Коммодітіз”.

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Відтак, арешт цього майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати його на користь України.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.