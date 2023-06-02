Джерело: СБУ.
Мовиться про корпоративні права в АТ “Ексімнафтопродукт”, ПрАТ “Синтез Ойл”, ПрАТ “Синтез Транзит”, ТОВ “Укрлоудсистем”, АТ “Одеснафтопродукт”, ПрАТ “Чорноморський паливний термінал” та ТОВ “Альбіон Коммодітіз”.
Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.
Відтак, арешт цього майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати його на користь України.
Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
- Суд арештував корпоративні права дружини лідера забороненої в Україні партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука Оксани Марченко в АТ “Запорізький завод феросплавів”. Суму активів оцінили в 1 млрд гривень.
- За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.
- 5 квітня цього року у Львівській області арештовано ще дві земельні ділянки, які належать Оксані Марченко – дружині екснардепа Віктора Медведчука.