Джерело: Державне бюро розслідувань.
Через аварію 25 червня 2023 року поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині загинули троє 17-річних дівчат.
Правоохоронець підвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив в легкове авто сімох випускників. Згодом він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів зазнали численних травм.
Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Також фігуранта відсторонили від займаної посади.
- У Кіровоградської області на трасі “Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя”, поблизу селища Новгородка, внаслідок ДТП загинули троє 17-річних дівчат. Водій машини, який є поліцейським одного з територіальних підрозділів, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- 11 червня поблизу блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів на смерть збили військовослужбовця Добровольчого формування територіальної громади.