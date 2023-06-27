Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, внаслідок якої загинуло троє дівчат.

Джерело: Державне бюро розслідувань.

Через аварію 25 червня 2023 року поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині загинули троє 17-річних дівчат.

Правоохоронець підвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив в легкове авто сімох випускників. Згодом він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів зазнали численних травм.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Також фігуранта відсторонили від займаної посади.