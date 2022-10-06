Суд наклав арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, зареєстрованій на Кіпрі, та використовувались українським банком під час виведення активів за межі України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У відомстві зазначили, що кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

Поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала 13,4 тисячі доларів. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн гривень.

Після переоформлення прав на ці самі торговельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів, до 16,4 млн доларів.

Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше як 248 млн гривень. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

За цим фактом колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено про підозру.