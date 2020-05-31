Суд у Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Так, вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

“На 22:00 сьогодні (30 травня, – ред.) 6 особам – прийнято рішення про утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки в Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному Національна поліція просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.