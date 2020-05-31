Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
Так, вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.
При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.
Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.
21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.
“На 22:00 сьогодні (30 травня, – ред.) 6 особам – прийнято рішення про утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки в Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному Національна поліція просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- У Броварах 29 травня зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
- За фактом перестрілки в Броварах вже затримані 28 осіб. У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до інциденту.