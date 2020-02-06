Суд заарештував з правом на заставу співробітника секретаріату Кабінету Міністрів, якого напередодні затримали при отриманні хабара.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Як повідомлялося раніше, 4 лютого слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України на хабарі в 2,5 млн гривень ($ 100 тис.). За попередньою інформацією, чиновник із залученням посередника вимагав від підприємця хабар за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Суд ухвалив рішення заарештувати чиновників з правом на внесення застави.

“Печерський районний суд міста Києва за клопотання слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжний захід начальнику одного із Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 552 гривні”, — говориться в повідомленні.