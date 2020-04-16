Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

14 квітня Шайтанова затримали за розвідувальну і терористичну діяльність в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт).

В СБУ відзначили, що, на переконання голови спецслужби Івана Баканова, це затримання – свідоцтво того, що “нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати”.

“На жаль, людина, отримала генеральське звання після Революції Переваги і повинна була захищати Україну, насправді – працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – найважливіше викриття Служби безпеки”, – сказав Баканов.

“Ми не просто робимо СБУ ефективнішою, але і очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці і питаннях державної безпеки. Будемо і надалі захищати країну і знаходити зрадників, незалежно від того, які посади вони займають”, – підкреслив глава СБУ.