Шевченківський районний суд Києва обрав колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в більш ніж 14 млн гривень.

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Кожару, який підозрюється в умисному вбивстві директора Atlantic Group Сергія Старицького, заарештували на 60 діб (до 25 травня) з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 83 тисячі гривень.

Відтак, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо утримання колишнього очільника МЗС під вартою.

“Суд постановив: клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кожари Леоніда Олександровича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою… до 25 травня 2020 року. Визначити Кожарі заставу в розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн, що достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків”, – постановив суддя Андрій Трубніков.

У разі внесення застави суд зобов’язав Кожару: прибувати до слідчого; не виходити з населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого; утриматися від спілкування з постраждалими; здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

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Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували.

Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання в своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.

За даними слідства, між чоловіками на ґрунті раптових неприязних відносин виник конфлікт, який переріс у бійку. ” Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому один удар в область потилиці. Після чого здійснив постріл у голову потерпілого, від чого останній помер на місці події”, – повідомляли в прес-службі прокуратури Київської області.