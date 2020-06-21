У суботу, 20 червня, Залізничний районний суд Львова заарештував без права на заставу 18-річного львів'янина, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика.

Про це поінформували в прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

“За клопотанням слідчих Залізничного відділу поліції, сьогодні, 20 червня, суд обрав для затриманого запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави”, – сказано в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що 18 червня о 12:40 в поліцію надійшло повідомлення від львів’янки про те, що під час прогулянки з дітьми в Залізничному районі Львова зник її 12-річний син.

До пошуків дитини були залучені співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції, патрульні поліцейські.

“Невдовзі хлопчик повернувся додому і розповів, що на вулиці Роксоляни невідомий чоловік покликав його у парк нібито допомогти штовхати мопед та пообіцяв купити газований напій. Там, у парку, дитину було зґвалтовано”, – поінформували в поліції.

У встановленні особи і затриманні зловмисника були задіяні оперативники, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції і співробітники інших служб.

За кілька годин того ж дня правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний житель Львова. Його затримали.

Слідчі Залізничного відділу поліції 19 червня повідомили зловмисникові про підозру за ч.4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

За даними видання ZAXID.net, підозрюваний у зґвалтуванні 18-річний львів’янин Мирослав М. проживає разом із батьками неподалік від місця злочину.

Під час обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські знайшли речові докази, а саме одяг, в який він був одягнений під час вчинення злочину.

Джерела видання розповіли, що підозрюваний у присутності поліцейських зізнався своїм батькам, що саме він зґвалтував 12-річного хлопчика. Після цього батьки заборонили йому говорити і викликали адвоката.

Крім того, у відділенні поліції дитина вказала на свого кривдника під час проведення впізнання.

Мати постраждалого хлопчика Софія Яцків раніше повідомила, що батьки 18-річного підозрюваного найняли 5 захисників. Сім’я Яцків збирала кошти на оплату послуг свого захисника.

Сім’я готова була прийняти допомогу – кошти на оплату послуг адвоката з можливістю повернути гроші в разі отримання компенсації.

20 червня міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв забезпечити оплату послуг адвокатів для сім’ї 12-річного хлопчика. За словами міського голови, батьки підозрюваного є заможними бізнесменами.