Про це сказано на сторінці Facebook юридичної компанії Міллер.
Суд визнав недостовірною інформацію, поширену 2 жовтня 2018 Ківою І.В. в ефірі телеканалу “Еспрессо. TV”.
Тоді Кива заявив, що нібито знає, що вбита активістка Гандзюк “сиділа на розкраданні міського бюджету”.
Суд зобов’язав Киву спростувати недостовірну інформацію в ефірі телеканалу “Еспрессо.TV”.
Крім того, 22 квітня 2020 на виконання рішення Солом’янського районного суду накладено арешт на грошові кошти Киви для забезпечення сплати судового збору.
Нагадаємо, що Катерини Гандзюк померла 4 листопада 2018, через три місяці після того, як її облили сірчаною кислотою в Херсоні.
- 29 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
- Ексзаступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак заявив, що сумнівається в тому, що після його відставки у справі щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.