26 червня 2019 Солом'янський районний суд Києва задовольнив позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киві про захист, честі гідності, ділової репутації та зобов'язання спростувати недостовірну інформацію. Зокрема, Ківа безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції.

Про це сказано на сторінці Facebook юридичної компанії Міллер.

Суд визнав недостовірною інформацію, поширену 2 жовтня 2018 Ківою І.В. в ефірі телеканалу “Еспрессо. TV”.

Тоді Кива заявив, що нібито знає, що вбита активістка Гандзюк “сиділа на розкраданні міського бюджету”.

Суд зобов’язав Киву спростувати недостовірну інформацію в ефірі телеканалу “Еспрессо.TV”.

Крім того, 22 квітня 2020 на виконання рішення Солом’янського районного суду накладено арешт на грошові кошти Киви для забезпечення сплати судового збору.

Нагадаємо, що Катерини Гандзюк померла 4 листопада 2018, через три місяці після того, як її облили сірчаною кислотою в Херсоні.