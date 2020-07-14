Суд заарештував винуватця смертельного ДТП під Києвом

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Прокурор в суді зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.
Він також сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Фото: пресслужба прокуратури Києва
- Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.
- Пізніше стало відомо, що водій “Мерседеса” був п’яний. У його крові вміст алкоголю склало 1,32 проміле.
- Підозрюваний під час судового засідання зізнався, що вживав наркотики.