Суд заарештував винуватця смертельного ДТП під Києвом

Covid-19 Україна

оновлено 14.07.2020 о 16:02

Всього:

54771(+638)

Хворіють:

26205(+638)

Вилікувались:

27154(+651)

Померло:

1412(+14)

17:28 Рада схвалила підвищення стипендій та щорічної допомоги дітям-сиротам
17:25 МЗС Вірменії викликало українського посла через заяви про Азербайджан
17:18 Юрій Луценко: Оприлюднення плівок розмов глав держав підриває бажання контактувати з будь-яким українським керівництвом на багато років
17:16 У Харкові через дощ затопило будинки в 5 районах
16:58 Рада підтримала законопроєкт про детінізацію ринку металобрухту
16:54 Рада підтримала держпідтримку «Артеку» та «Молодій гвардії» на період карантину
16:28 США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом
16:08 Рада зробила крок до законодавчого впровадження онлайн-аптек в Україні
16:07 СБУ затримала на хабарі заступника начальника військового ліцею імені Богуна
15:44 У Вінниці «замінували» аеропорт, вокзал і ТРЦ
15:30 «Ексміністра охорони здоровʼя» окупованого Криму засудили на 10 років
15:18 У Києві евакуювали залізничний вокзал
15:15 Влада Ірану повідомила про страту агента ЦРУ
15:05 День взяття Бастилії: історія і цікаві факти про національне свято Франції
15:04 Спалах коронавірусу в Каліфорнії: закривають церкви, ресторани, бари
15:00 Рада має намір закріпити за директором ДБР повноваження керівника держслужби
Ексклюзив
14:53 Андрій Єрмак купив Telegram-канал
14:47 Підозрюваний в смертельному ДТП зізнався, що вживав наркотики: відео
14:47 Шмигаль повторно вніс до Ради постанову про призначення Уруського віцепрем'єром з ОПК
14:32 Трампу заборонили використовувати на мітингах пісню з мюзиклу «Коти»
14:25 Рада дозволила направити 2,3 млрд грн для погашення боргів «Південмашу»
Ексклюзив
14:21 «Слуги народу» не хочуть йти на зустріч із Зеленським
14:19 У Бердянську чоловік стріляв з вікна по дітях
Ексклюзив
14:11 У Дніпрі на місцевих виборах за одну нішу боротимуться Філатов і соратник Коломойського
13:53 До Київради проходять сім політичних партій: лідер – «Європейська солідарність»
13:50 У Польщі розбився легкомоторний літак, двоє загиблих
13:50 Серіал «Ханна» продовжили на третій сезон
13:45 Конкурента Лукашенка не допустили до виборів
Ексклюзив
13:42 Олег Ляшко може очолити політраду партії «Батьківщина», – Луценко
13:32 Літак Ryanair вимушено приземлився в Лондоні через загрозу вибуху на борту
Ексклюзив
13:11 В ОПУ хотіли посадити Порошенка до червня, щоб мобілізувати електорат перед виборами – Луценко
13:10 Завдяки Instagram ФБР зловило кібершахрая зі $40 млн готівки. У нього 2,5 млн підписників
Ексклюзив
13:08 Луценко не виключає проведення дострокових парламентських виборів
12:53 Сім областей України не готові до послаблення карантину
12:47 Українська комедія «Мої думки тихі» з'явиться на стрімінговой платформі HBO Europe
12:38 Україна отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ
12:29 Меган Маркл вперше після карантину помітили в Лос-Анджелесі

Суд заарештував винуватця смертельного ДТП під Києвом

Шевченківський районний суд заарештував на два місяці без права на заставу водія Mercedes-Benz - винуватця смертельного ДТП на Столичному шосе.

Вівторок, 14 липня 2020, 16:01

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурор в суді зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

Він також сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Фото: пресслужба прокуратури Києва

  • Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.
  • Пізніше стало відомо, що водій “Мерседеса” був п’яний. У його крові вміст алкоголю склало 1,32 проміле.
  • Підозрюваний під час судового засідання зізнався, що вживав наркотики.
Теги: прокуратура, ДТП, Київ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись