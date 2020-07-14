Суд заарештував винуватця смертельного ДТП під Києвом

Шевченківський районний суд заарештував на два місяці без права на заставу водія Mercedes-Benz - винуватця смертельного ДТП на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурор в суді зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

Він також сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Фото: пресслужба прокуратури Києва