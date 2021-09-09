Австралійські ЗМІ несуть відповідальність за коментарі користувачів соціальної мережі Facebook, що залишають під їх новинами. Таке рішення ухвалив Верховний суд Австралії.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Під час судового засідання розглядався позов трьох австралійських медіакомпаній. Вони стверджували, що не можуть нести відповідальність за коментарі, які користувачі соцмережі Facebook залишають під їх новинами чи дописами. Це був розгляд апеляції після ухвалення рішення судом нижчої інстанції.

“Спроби позивачів представити себе, як пасивних та безвільних жертв функціоналу Facebook видавалися неправдоподібними… Тож суд ухвалив рішення, що позивачі відповідальні за правові наслідки в цій ситуації”, – пояснили в суді.

Також у Верховному суді додали, що рішення апеляційного суду було логічним, оскільки медіакомпанії самі розміщували такі новини в соціальній мережі, що провокували та закликали користувачів залишати під ними коментарі того чи іншого характеру.

У чому сутність позову

Ділан Воллер, ексарештант, подав позов проти трьох австралійських медіагігантів: Fairfax Media, Nationwide News та австралійського телеканалу новин. Воллер стверджував, що через публікації цих ЗМІ користувачі соціальних мереж писали в коментарях про якісь злочини, які він ніколи не робив. Це ж саме підтвердив його адвокат.

Юристи Воллера заявили з цього приводу:

“Загальновідомий факт, що медіакомпанії заохочують до активної участі користувачів/читачів у своїх публікаціях, аби їх контент побачила якомога більша кількість людей. Це допомагає збільшити дохід від реклами”.

Адвокатська контора O’Brien Criminal & Civil Solicitors, яка представляла інтереси Воллера, додала:

“Оскільки вони (медіакомпанії) мали лише комерційні інтереси, немає сумнівів в тому, що медіакомпанії сприяли публікації якомога більшої кількості коментарів. Вони зробили усе можливе, аби заохочувати до цього. Тому не варто говорити, що вони безвільні і їх ролі в цьому не було”.

Одна з найбільших медіакомпаній Австралії Nine Entertainment прокоментувала постанову суду, заявивши, що “розчарована рішенням”. Також австралійські ЗМІ назвали рішення суду таким, що “нівелює свободу слова”.

Тепер медіа Австралії мають або блокувати можливість залишати коментарі під публікаціями, або перевіряти їх.