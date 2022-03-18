Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook.
Клопотання слідчого ДБР щодо обрання запобіжного заходу задовольнити у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука. Зазначимо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Як ідеться в повідомленні, місце перебування фігуранта встановлено.
- Нагадаємо, печерський суд Києва обрав народному депутату від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань замість домашнього арешту, термін якого збіг.