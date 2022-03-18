18 березня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова обрав запобіжний захід народному депутатові, голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кумові Путіна Віктору Медведчуку — тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook.

Клопотання слідчого ДБР щодо обрання запобіжного заходу задовольнити у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука. Зазначимо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Як ідеться в повідомленні, місце перебування фігуранта встановлено.