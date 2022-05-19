Про це повідомляє Державне бюро розслідувань України.
Зазначається, що за клопотанням ДБР, Печерський суд Києва заочно обрав президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Януковича підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон.
Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року колишній президент на трьох російських військових гвинтокрилах незаконно перетнув державний кордон зі спільниками, а пізніше приземлився на військовому аеродромі РФ.
Співробітники російських силових відомств надали Януковичу допомогу в “евакуації” з території с. Урзуф Мангушського району Донецької області.
Фігурантами кримінального провадження є ще 4 особи — співробітники Управління державної охорони України та цивільна особа, повідомляє ДБР.
- Раніше повідомлялося, що українські адвокати з AVER LEX більше не захищають Януковича.
- Також в Україні виявлено будівельний бізнес наближеного до Кремля російського олігарха.