Четвертому президенту України Віктору Януковичу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань України.

Зазначається, що за клопотанням ДБР, Печерський суд Києва заочно обрав президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Януковича підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року колишній президент на трьох російських військових гвинтокрилах незаконно перетнув державний кордон зі спільниками, а пізніше приземлився на військовому аеродромі РФ.

Співробітники російських силових відомств надали Януковичу допомогу в “евакуації” з території с. Урзуф Мангушського району Донецької області.

Фігурантами кримінального провадження є ще 4 особи — співробітники Управління державної охорони України та цивільна особа, повідомляє ДБР.