За клопотанням Державного бюро розслідувань суд дозволив заарештувати Януковича за підозрою в державній зраді.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Як встановили слідчі, експрезиднт України Віктор Янукович у 2010 році підписав угоду з РФ про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території держави. Колишній президент розумів, що діє на шкоду суверенітету України.

Встановлено, що зміст вищезазначеної угоди було нав’язано на той час президентом РФ Дмитром Медведєвим.

Янукович створив умови для подальшого перебування ЧФ в Україні, що сприяло нарощуванню військової присутності РФ. Військову техніку та особовий склад було використано для анексування Криму у 2014 році.

Зазначається, що проєкт угоди не пройшов правової перевірки, що суперечить закону України “Про міжнародні договори”.

У розпорядженні ДБР є документи, що свідчать про цілеспрямовані дії українських високопосадовців на шкоду суверенітету та територіальній цілісності держави за вказівкою вищого російського керівництва.

Злочинні дії було скоєно за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єром України Миколою Азаровим із тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Фігуранти оголошені в розшук.

Заочно Януковичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надалі планується ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування, повідомляє ДБР.