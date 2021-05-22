Про це повідомляє американське видання NPR.
В рішенні суду сказано, що члени ініціативної групи, яка оскаржує результати президентських виборів, мають право особисто переглянути оригінали бюлетенів під час проведення підрахунку.
Це другий випадок, коли американський суд дозволив активістам, які оскаржують перемогу Джо Байдена на виборах, отримати доступ до бюлетенів виборців.
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Окрім Джорджії, перерахунок бюлетенів проведуть в штаті Аризона. Там перерахують 2,1 млн бюлетенів в окрузі Марікопа. Там проживає дві третини населення штату.
- Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.
- За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.