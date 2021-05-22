Суд штату Джорджії в п'ятницю, 21 травня, дозволив перерахувати 142 тисячі бюлетенів, які було відправлено під час дострокового голосування на виборах президента США. Це бюлетені округу Фултон в Атланті.

Про це повідомляє американське видання NPR.

В рішенні суду сказано, що члени ініціативної групи, яка оскаржує результати президентських виборів, мають право особисто переглянути оригінали бюлетенів під час проведення підрахунку.

Це другий випадок, коли американський суд дозволив активістам, які оскаржують перемогу Джо Байдена на виборах, отримати доступ до бюлетенів виборців.

Окрім Джорджії, перерахунок бюлетенів проведуть в штаті Аризона. Там перерахують 2,1 млн бюлетенів в окрузі Марікопа. Там проживає дві третини населення штату.