Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Повідомляється, що рішення було прийнято в четвер.
Суд Європейського Союзу (CJEU) виніс рішення після того, як антимонопольний комітет Італії (AGCM) у 2011 рік розкритикував Ryanair у 2011 році за ціни, які не включали податок на додану вартість при внутрішніх рейсах і збори за реєстрацію.
Судді в Люксембурзі заявили, що Ryanair повинна була показати з самого початку неминучі й передбачувані податки, надбавки та збори. За їхніми словами, додаткові витрати повинні бути складені до початку процесу бронювання.
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