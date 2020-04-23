Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Повідомляється, що рішення було прийнято в четвер.

Суд Європейського Союзу (CJEU) виніс рішення після того, як антимонопольний комітет Італії (AGCM) у 2011 рік розкритикував Ryanair у 2011 році за ціни, які не включали податок на додану вартість при внутрішніх рейсах і збори за реєстрацію.

Судді в Люксембурзі заявили, що Ryanair повинна була показати з самого початку неминучі й передбачувані податки, надбавки та збори. За їхніми словами, додаткові витрати повинні бути складені до початку процесу бронювання.