Суд Європейського союзу скасував рішення Європейської комісії, яка в 2016 році визнала компанію Apple винною в ухиленні від сплати податків в Ірландії і зобов'язала її виплатити рекордний штраф в розмірі 13 млрд євро.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Генеральний суд ЄС заявив, що Єврокомісія не довела, що Apple порушила правила конкуренції. При це рішення суду може бути оскаржене в найвищій інстанції – в Європейському суді.

“Це справа не про те, скільки податків ми платимо, а про те, де ми повинні їх сплачувати. Ми пишаємося тим, що є найбільшим платником податків у світі, оскільки знаємо, яку важливу роль податкові платежі відіграють у суспільстві”, – йдеться в заяві Apple.

Комісар ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестагер, яка представила справу, заявила, що “вивчить рішення і розгляне можливі подальші кроки”.

У серпні 2016 року Європейська комісія оголосила про результати тривалого розслідування діяльності Apple в Ірландії. У Єврокомісії заявили, що податкові пільги американської компанії, якими та користувалася з 2003 по 2014 рік, є незаконними: це дозволило платити значно менше, ніж інші підприємства, оскільки вони платили ставки корпоративного податку в розмірі 1%. Apple зобов’язали виплатити 13,1 мільярда євро податків в Ірландії, а також 1,2 мільярда євро пені.