Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Генеральний суд ЄС заявив, що Єврокомісія не довела, що Apple порушила правила конкуренції. При це рішення суду може бути оскаржене в найвищій інстанції – в Європейському суді.
“Це справа не про те, скільки податків ми платимо, а про те, де ми повинні їх сплачувати. Ми пишаємося тим, що є найбільшим платником податків у світі, оскільки знаємо, яку важливу роль податкові платежі відіграють у суспільстві”, – йдеться в заяві Apple.
Комісар ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестагер, яка представила справу, заявила, що “вивчить рішення і розгляне можливі подальші кроки”.
У серпні 2016 року Європейська комісія оголосила про результати тривалого розслідування діяльності Apple в Ірландії. У Єврокомісії заявили, що податкові пільги американської компанії, якими та користувалася з 2003 по 2014 рік, є незаконними: це дозволило платити значно менше, ніж інші підприємства, оскільки вони платили ставки корпоративного податку в розмірі 1%. Apple зобов’язали виплатити 13,1 мільярда євро податків в Ірландії, а також 1,2 мільярда євро пені.
- У серпні 2016 року глава Apple Тім Кук розкритикував рішення Єврокомісії про те, що Ірландія повинна вимагати від компанії доплати податків в розмірі € 13 млрд, тому що нібито надавала їй незаконні податкові пільги.
- Раніше повідомлялося, що компанія Apple після 10 років розглядів погодилася виплатити Франції 571 млн дол. Податкової заборгованості.