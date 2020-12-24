Суд Європейського Союзу скасував рішення про накладення санкцій на експрем'єра Миколу Азарова.

Про це йдеться в рішенні суду від 16 грудня.

Рішення ухвалене у справі за позовом адвокатів Азарова. Захист експрем’єра оскаржував рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, відповідно до якого Азаров залишився у санкційному списку.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист в кримінальному процесі.

“Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім’я заявника в списку, Рада ЄС допустила помилку оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони належать до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури”, – вирішив суд ЄС.

Враховуючи це, суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов’язана сплатити Рада Євросоюзу.