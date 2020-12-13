Європейський союз виграв арбітраж з Україною щодо суперечки про експорт лісу-кругляка з України.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Так, було встановлено, що українська заборона на експорт всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію між ЄС і Україною. Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше. Це рішення завершує першу в історії торговельну суперечку ЄС в рамках двосторонньої угоди.

Євросоюз і Україна неодноразово підкреслювали свою спільну відданість у боротьбі з експлуатацією природних ресурсів, включаючи ліси, і захист навколишнього середовища.

ЄС підтримує Україну різними проєктами, включаючи охорону навколишнього середовища, державне управління та стале лісокористування, а також, наприклад, розвиток ланцюгів доданої вартості для недеревинної лісової продукції.

Однак загальна заборона України на експорт, введений в 2015 році на всю необроблену деревину, “не відповідає жодній із цих законних цілей”. Відповідно, це порушує Угоду про асоціацію між ЄС і Україною, яке прямо забороняє експорт. Постанова також встановило, що заборона на експорт, обмежений десятьма конкретними породами деревини, введений в 2005 році, може бути частково виправданий винятками з охорони видів росли”.

Рішення означає, що Україна повинна негайно зняти заборону на експорт всієї необробленої деревини, введений в 2015 році.