Про це повідомляє пресслужба Euronews.

Суд визнав: якщо одна країна визнає батьківські стосунки з дитиною, то кожна держава-член має зробити те ж саме, щоб гарантувати право дитини на вільне пересування.

Справа надійшла до суду після того, як болгарська влада відмовилася видати свідоцтво про народження новонародженій доньці одностатевої пари на підставі того, що дитина не може мати двох матерів.

Болгарка Каліна Іванова та британка Джейн Джонс – матері немовляти Сари, яка народилася в Іспанії у 2019 році. Однак жодна з жінок не має іспанського походження, а це означає, що громадянство цієї країни дитина не отримає, а відповідно до закону про британське громадянство 1981 року Джонс не може передати британське громадянство своїй дочці, оскільки народилася в Гібралтарі.

На цій підставі Іванова попросила про набуття болгарського громадянства для своєї дитини, але прохання згодом відхилили, адже в Болгарії юридично не визнані одностатеві шлюби.

Унаслідок цього Сара могла опинитися без громадянства, не могла залишити Іспанію, не мала особистих документів, що обмежувало доступ дитини до освіти та сфери охорони здоровʼя.

Врешті суд ЄС ухвалив, що дитині мають видати болгарський паспорт.

Рішення показало довгоочікуване роз’яснення, що батьківство, встановлене в одній державі-члені ЄС, не може бути відкинуто іншою під виглядом захисту “національної ідентичності. Це свідчить, що ЄС є союзом рівності, і ми з нетерпінням чекаємо, що сім’ї з одностатевими батьками скористаються своїм правом на свободу пересування й іншими основними правами на рівні з усіма. Важливо, щоб рішення було негайно виконано не лише для дитини Сари та її сім’ї, а й для інших сімей, які стикаються з подібним по всьому ЄС”, – зазначила голова судового відділу неурядової організації ILGA-Europe Арпі Аветисян.

Рішення суду остаточне й не може бути оскарженим.