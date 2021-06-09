Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов президента-втікача Віктора Януковича проти Ради ЄС і скасував рішення про продовження блокування активів, накладені на нього та його сина Олександра у 2019 році. Це стосується санкцій, які вже втратили чинність. Нинішні обмеження все одно діятимуть.

Про це повідомляється на сайті суду.

“Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист та право на ефективний судовий захист були дотримані у кримінальному проваджені, яке розслідує українська влада, і що лежить в основі цього продовження цих санкцій”, – йдеться у повідомленні.

Суд зазначає, що у березні 2019 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи на підставі тих самих актів, що і роком раніше. Там також наголосили, що права підозрюваних мають дотримуватись і це в цьому необхідно переконатися.

Зокрема, Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їхньої справи у визначені терміни були дотримані.

“За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляє кореспондент “Європейської правди”, Віктор та Олександр Януковичі продовжують залишатися під дією обмежувальних заходів ЄС. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

“Вони залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акту, схваленого в березні цього 2021 року”, – сказав Стано.

Він нагадав, що чинні санкції продовжують діяти до 6 березня 2022 року і традиційно, до того часу, як термін дії обмежень збігає, Рада ЄС щороку ухвалює рішення, продовжувати їх чи ні.

“Будь-яке оновлення потребуватиме консенсусу всіх країн-членів”, – сказав речник.

Зазначимо, що Рада ЄС минулого року зняла санкції проти соратників президента-втікача Віктора Януковича – зокрема, проти колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.