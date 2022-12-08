Про це повідомило Reuters.

Видаляти дані зобов’язали підрозділ Alphabet Google (GOOGL.O).

“Прихильники свободи слова та прихильники прав на конфіденційність останніми роками сперечалися через “право людей бути забутими” в інтернеті, тобто вони повинні мати можливість видалити свої цифрові сліди з інтернету. Оператор пошукової системи повинен скасувати посилання на інформацію, знайдену в контенті, на який посилається, якщо особа, яка вимагає скасування посилань, доведе, що така інформація є явно неточною”, — йдеться у рішенні Суду.

Справа стосувалася двох керівників групи інвестиційних компаній. Останні запросили видалити результату пошуку, які пов’язані з їхніми іменами та певними статтями, що критикують інвестиційну модель групи, а також, щоб Google видалив їхні фото з результатів пошуку. Компанія відмовила через те, що не знала, чи була інформація в статтях точною або неточною.

Німецька компанія звернулася з позовом до німецького суду. Установа своєю чергою звернулася за порадою до Суду ЄС, аби з’ясувати баланс між правом бути забутим і правом на свободу вираження поглядів та інформації. За словами суддів, докази не обов’язково випливають із судового рішення проти видавців вебсайтів. Крім того, вони зазначили, що користувачі мають надати лише ті докази, які можуть обґрунтовано вимагатися від них.

Верховний суд ЄС у 2014 році закріпив право видаляти невідповідну або нерелевантну інформацію з вебрезультатів, які з’являються під пошуковими запитами за їхніми іменами.

“Рішення передувало знаковим правилам конфіденційності ЄС, які набули чинності в 2018 році та стверджують, що право бути забутим виключається, якщо обробка персональних даних необхідна для реалізації права на інформацію”, — підкреслило видання.