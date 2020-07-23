Луцький міськрайонний суд Волинської області обирає запобіжний захід луцькому терористові Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса.

Про це повідомляють #Букви.

У залі суду присутні прокурори та адвокат Кривоша. Сам підозрюваний спочатку знаходився в скляному боксі, але потім йому дозволили сісти поруч з адвокатом.

Кривошу інкримінують 4 статті Кримінального кодексу, а саме: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями); ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу); ст. 147 (захоплення заручників).

До підозрюваного просять застосувати запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою.