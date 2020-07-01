Сьогодні в Печерському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Запобіжний захід обиратимуть у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Так, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенку про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову посадову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до скоєння злочину, а саме перевищення ним влади і службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Сторона звинувачення наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання (спочатку прокуратура вимагала арешт із заставою в 10 млн гривень).

Варто відзначити, що під судом зібралися прихильники п’ятого президента, нардепи від “Європейської Солідарності”, колишній голова РНБО Олександр Турчинов (напередодні стало відомо, що він очолить штаб “Євросолідарності”).

Підтримати п’ятого президента прийшла його дружина Марина Порошенко.

Раніше сьогодні Петро Порошенко побував на допиті в Державному бюро розслідувань. Після цього він разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва.