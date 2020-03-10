Таке рішення оголосила сьогодні слідча суддя Крістіна Константінова, повідомляє кореспондент #Букв.

“Клопотання задовольнити частково. Застосувати до Софії Федини… запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Покласти на підозрювану наступні зобов’язання: прибувати на кожну вимогу до слідчого або судді в певний час, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити , – зачитала рішення суддя.

Такий запобіжний захід буде діяти до 12 квітня 2020 року включно.

Варто відзначити, що сторона обинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді особистого зобов’язання зі здачею закордонного паспорта. Також прокуратура вимагала покласти на Федину наступні зобов’язання: прибувати на вимогу до слідчого, прокурора, судді; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Прокурори наполягали, що Федина нібито може переховуватися від органів слідства, “спотворити речові докази”, впливати на свідків, може перешкоджати кримінальному провадженню “шляхом проведення несанкціонованих акцій, протестів”.

Сторона захисту просила суд не обирати Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, вказуючи на необгрунтованість підозр. Зокрема, наголошувалося, що в справі не наведено жодного доказу “про попередню змову” нардепа Федини та волонтера Марусі Звіробій.

Також сторона захисту називала необгрунтованим ризик щодо можливого переховування нардепа від органів слідства.

Про це ж заявила і сама Федина. Депутат уточнила, що вже здійснювала поїздку за кордон – по роботі, і повернулася в Україну.

“Вилучення закордонних паспортів – це буде перешкоджання в здійсненні моєї депутатської діяльності”, – зазначила Федина.

“Мені інкримінують як загрозу слова: “Хтось думає, що він безсмертний”. У той же час кілька днів тому було оприлюднено інтерв’ю у всесвітньо відомій газеті The Guardian. І там головнокомандувач, президент України говорить, що йому “хочеться вішати людей”. Питання в тому: а хто погрожує? І як бути з цим? Президент має весь репресивний апарат держави, щоб робити те, що йому хочеться. Мені здається це неприйнятним. І ви можете мене звинувачувати, але я б радила підписати контракт і поїхати на передову поборотися за Україну. Ви можете мене звинувачувати, але я скажу так: так, я винна в тому, що мені болить і я не байдужа. І я готова до останнього і словом, і ділом захищати свою Україну і своїх захисників. Вибачте, якщо любов до моєї держави вам здається погрозою”, – наголосила нардеп.

Як людина, яка стала волонтеркою з березня 2014 року – я завжди буду говорити те, що на мою думку зможе допомогти захистити наших військових. Софія Федина під час засідання Печерського суду. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 10 березня 2020 р.

В результаті суд не задовольнив вимогу сторони звинувачення про здачу паспортів для виїзду за кордон. Всі інші вимоги були задоволені.

Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “в зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).

Так, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/1Mje7K85JYQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>