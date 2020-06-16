Про це сам Стерненко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Суддя Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора. Тепер домашній арешт я буду відбувати вже в Києві, а не у військовій частині в Одесі“, – написав він.

Водночас активіст також висловив здивування тим, що про адресу домашнього арешту не подумали раніше.

Також Стерненко заявив, що його адвокати мають намір подати апеляцію на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.