Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі.

Про це йдеться в рішенні ОАСК від 18 травня.

Згідно з рішенням, органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспорту на вулицях, наприклад на час ремонту або народних гулянь. Повністю заборонити рух, на думку суду, можна лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках.

Також зазначається, що рішення про пішохідну Контрактової площі приймали без участі зацікавлених осіб, а чинний генеральний план не передбачає створення пішохідної зони на Сагайдачного.

Крім того, суд має сумніви, що у разі пожежі на пішохідній вулиці можуть проїхати пожежні машини.

“Окружний адміністративний суд міста Києва приходить до висновку, що розпорядження… суперечить інтересам територіальної громади міста, не сприяє забезпеченню безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста, порушує вимоги пожежної безпеки, прийнято відповідачем поза межами повноважень передбачених законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та законом України “Про автомобільні дороги”, та в порушення вимог статті 21 закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, а тому підлягає скасуванню, а позовні вимоги – задоволенню”, – йдеться у рішенні суду.