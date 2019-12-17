У 2013 році суд, виносячи вирок сьогоднішньому народному депутату Іллі Ківі, міг помилково визначити пом'якшувальні обставини.

Про це повідомляється в розслідуванні програми “Наші гроші з Денисом Бігус”.

Уточнюється, що в грудні 2013 року Ілля Ківа був визнаний Жовтневим судом Полтави винним в отриманні хабара.

За інформацією з тексту судового вироку злочин стався в 2011 році. Ківа обіймав тоді посаду заступника начальника Управління захисту прав споживачів у Полтавській області.

При цьому Ківа був покараний тільки 10 тисячами гривень штрафу і забороною займати посади на держслужбі на рік, хоча злочин вважається тяжким.

Серед пом’якшуючих обставин було зазначено, що Ківа “знаходився на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацией особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров’я в результаті перенесених закритих черепно-мозкових травм”.

В той же час сам Ківа заперечував проблеми з психічним здоров’ям до листопада 2019 року, коли в інтерв’ю розповів, що мав проблеми зі здоров’ям іншого характеру, що з’явилися в 2011 році під час перебування в СІЗО.

“Стався, напевно, зрив. У мене почалася епілепсія. Цей момент суд врахував, хоча суд “заряджали” на те, щоб в принципі мене ніколи вже не випустили”, – сказав він.

За словами Ківи, епілептичні припадки припинилися у нього в 2012 або 2013 році і він був визнаний здоровим.

Відзначається, що якщо це відповідає дійсності, то суд не міг полегшувати покарання Ківі в 2013 році. При цьому судом була повторно врахована хвороба та інвалідність Ківи під час перегляду вироку в 2014 році.

У свою чергу ситуацію прокоментував також сам Ківа.

“В даному випадку я сказав про те, що у мене було в дійсності. Я не знаю, що там написано в рішенні суду”, – говорить він.

Також наголошується, що сам Ілля Ківа в 2013 і 2014 роках визнавав свою провину.

“Наразі він визнав протиправність попередньої поведінки, яку допустив по більшій мірі через свою необізнанність в нормах чинного законодавства і межах своїх службових повноважень”, – йдеться у вироку 2014 року.

В інтерв’ю журналістам у листопаді 2019 року Ківа заявив, що визнання витягли у нього шантажем і не сказав, чому він визнав власну провину навіть в 2014 році.