Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Суд повинен був розглянути апеляцію ще 8 січня, але в зв’язку з тим, що Антоненка не доставили з СІЗО, засідання було перенесено на 10 січня.

Сьогодні Антоненка доставили в залу засідань. Він знаходиться в скляному боксі.

Адвокат Антоненка відразу ж заявив клопотання, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч із захисниками. Але суд відхилив це прохання, аргументувавши своє рішення міркуваннями безпеки учасників засідання.

Захисники також заявили, що зафіксована на відео з камер спостереження людина – не Антоненко, тому що він іншого зросту. Захист посилався на дані експертизи, яка нещодавно з’явилася в ЗМІ. У ній зазначено, що Антоненко вищий на зріст, ніж людина, яка, згідно з камерами спостереження, брала участь в закладці вибухового пристрою під авто Шеремета.

Адвокати закликали суд переглянути відповідне відео і затребувати результати експертизи. У підсумку судді вирішили відео подивитися, але результати експертизи щодо відповідності зросту до матеріалів скарг не долучати.

Варто зазначити, що біля будівлі суду знаходиться багато силовиків, які стоять у кілька рядів.