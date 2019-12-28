Суд над ексберкутівцями: Двоє просять скасувати їм домашній арешт, троє – випустити з-під варти

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, захист Маринченка та Тамтури заявив, що звинувачення є недостатньо обґрунтованим. Вони також вважають, що прокурори не обґрунтували ризики того, що обвинувачені будуть ухилятися від судового процесу.
Крім того, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.
“5 років я перебуваю під вартою. Ніяких доказів суду прокуратура не надала. Вважаю цю справу політично мотивованою”, – заявив Аброськін, який спілкується з судом через відеозв’язок.
Проте головуюча суддя Маргарита Васильєва звернула його увагу на факт щодо того, що його колеги вже покинули країну і перебувають в Росії.
Слід зазначити, що до початку зачитування скарги адвокати потерпілих заявили відвід судді, проте вона проігнорувала їх клопотання.
Раніше прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли.
Керівництво Генеральної прокуратури України чинило тиск на прокурорів у резонансних провадженнях, вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів.
- Раніше в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.
- Під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутность частини потерпілих та екс-“беркутівця” Олександра Маринченка.