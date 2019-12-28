Суд над ексберкутівцями: Двоє просять скасувати їм домашній арешт, троє – випустити з-під варти

Ексспівробітники підрозділу спецпризначення "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілі учасників протесту під час Революції Гідності, просять скасувати їм домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, захист Маринченка та Тамтури заявив, що звинувачення є недостатньо обґрунтованим. Вони також вважають, що прокурори не обґрунтували ризики того, що обвинувачені будуть ухилятися від судового процесу.

Крім того, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.

“5 років я перебуваю під вартою. Ніяких доказів суду прокуратура не надала. Вважаю цю справу політично мотивованою”, – заявив Аброськін, який спілкується з судом через відеозв’язок.

Проте головуюча суддя Маргарита Васильєва звернула його увагу на факт щодо того, що його колеги вже покинули країну і перебувають в Росії.

Слід зазначити, що до початку зачитування скарги адвокати потерпілих заявили відвід судді, проте вона проігнорувала їх клопотання.