Суд наклав арешт на нерухоме майно підприємства, засновниками якого є росіяни. Під арешт потрапили нежитлове приміщення та земельна ділянка неподалік центру Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України

У відомстві зазначили, що під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тис. квадратних метрів та земельна ділянка площею близько 900 квадратних метрів неподалік центру Харкова.

Зараз триває передача активів в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Крім того, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності.

За даними слідства, службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з Росією. Засновники підприємства — громадяни РФ, які отримують в Україні прибуток від господарської діяльності компанії та сплачують податки до державного бюджету РФ, таким чином вони фінансують повномасштабну війну в Україні.

Варто зазначити, що нещодавно в Україні арештували корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ. Суд наклав арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна вартість арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин Російської Федерації – колишній депутат Держдуми РФ, під час здійснення своєї діяльності у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах.