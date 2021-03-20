Суд наклав арешт на майно і 100% акцій «Мотор Січ»

Про це повідомила пресслужба СБУ.
За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.
Зазначається, що “Мотор Січ” продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.
Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо “Мотор Січі” за двома напрямами.
Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).
Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.
“Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української “Мотор Січі” – питання національної безпеки”, – зазначив голова СБУ Іван Баканов.
Зазначається, що “Мотор Січ” продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.
Продаж “Мотор Січ”
Як відомо, ПАТ “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок, що постачає продукцію більш ніж до 100 країн світу. Чистий дохід підприємства у першому півріччі 2020 року зріс на 16,3% до 4 млрд 728,9 млн грн.
У 2019 році китайська компанія Xinwei подавала заявку на придбання “Мотор Січі”, тоді — спільної з держконцерном “Укроборонпром”. Ця заявка була відкликана у зв’язку з новими домовленостями з DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського.
Влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.
На думку експертів, візит Болтона продемонстрував парадоксальне — збіг інтересів США і Росії в питанні угоди з продажу підприємства “Мотор Січ” Китаю. При цьому США зацікавлені в ослабленні Китаю, а Росія — України.
У листопаді 2019 року повідомлялося, що американський бізнесмен і засновник великої приватної військової компанії Blackwater веде перемовини про придбання “Мотор Січ”.
Восени 2020 року Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, і DCH Group подали оновлену спільну заявку до Антимонопольного комітету України на придбання підприємства.
В січні 2021 року Skyrizon потрапила до санкційного списку США. Слідом Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів “Мотор Січ”. #Букви розбиралися, як ці санкції можуть вдарити по Україні.
- В інтерв’ю американському виданню Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить іноземцям придбати контрольний пакет підприємства “Мотор Січ”.