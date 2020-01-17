Про це повідомила пресслужба Офісу прокурора.

“За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та зобов’язав ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк” перерахувати кошти на рахунки АРМА.

У прокуратурі додали, що вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по фінансових операціях оточенням колишнього президента України Віктора Януковича.