За матеріалами СБУ суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Джерело: Служба безпеки України.

Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

За даними слідства, Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових “донорів” повномасштабної війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Арештований траулер є складовою торговельного “флоту” олігарха.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Зараз судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).