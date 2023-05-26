Джерело: Служба безпеки України.
Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.
За даними слідства, Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових “донорів” повномасштабної війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.
Арештований траулер є складовою торговельного “флоту” олігарха.
Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.
Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.
Зараз судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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